clan criminale con un patrimonio di 5 milioni di euro accumulato con il narcotraffico il provvedimento

Un'operazione a Roma ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro appartenenti a un clan familiare coinvolto nel narcotraffico. L’intervento mira a contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia locale, sequestrando patrimoni accumulati illegalmente. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta alle attività criminali e nel rafforzamento della legalità sul territorio.

La Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha sequetrato beni per un valore di 5 milioni di euro a un gruppo familiare legato al narcotraffico. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, è stato eseguito con la collaborazione di 250 operatori della Polizia di Stato nell’ambito di una strategia volta a disarticolare le organizzazioni criminali e a tutelare l’economia legale dalla criminalità organizzata. Un nuovo colpo contro la mafia a Roma I soggetti coinvolti e il contesto criminale Il meccanismo di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti Le motivazioni del provvedimento e la valutazione del Tribunale Un nuovo colpo contro la mafia a Roma L’operazione di questa mattina rappresenta un nuovo e importante capitolo nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico della Capitale e delle province limitrofe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

