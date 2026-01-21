Clamoroso Lazio anche Romagnoli verso l’addio | maxi offerta dal Qatar

La Lazio si muove sul mercato con decisione, ma le recenti trattative potrebbero avere ripercussioni sulla rosa di Maurizio Sarri. Dopo le voci di un possibile addio di Romagnoli, arriva una proposta importante dal Qatar. La situazione richiede attenzione per valutare eventuali conseguenze sulla squadra e sulla stagione in corso.

La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato, ma il rischio concreto è che l’asse delle operazioni finisca per indebolire pesantemente la squadra di Maurizio Sarri. Dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos, ora anche Alessio Romagnoli non è più una certezza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ Al-Sadd di Roberto Mancini è piombato con forza sul difensore centrale classe 1995. Il club qatariota sta spingendo per chiudere l’operazione e Romagnoli, sedotto da un’offerta monstre da circa sei milioni di euro a stagione per tre anni, avrebbe aperto al trasferimento. Una proposta che mette seriamente in discussione il legame sentimentale con la Lazio, la squadra del suo cuore, già incrinato dalla promessa di rinnovo avanzata da Lotito nel 2023 e mai concretizzata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Lazio, Romagnoli verso l’addio? Offerta dal Qatar e rinnovo ancora fermoAlessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio, con un’offerta dal Qatar che potrebbe accelerare la sua cessione.

