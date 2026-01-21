Civitanova si illumina in Champions League! Bottolo e Nikolov show pesantissima vittoria in Polonia

Civitanova torna a brillare in Champions League, con una vittoria importante in Polonia. Dopo un gennaio difficile e sconfitte in Superlega, la squadra dimostra carattere e determinazione, grazie alle prestazioni di Bottolo e Nikolov. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel percorso europeo, consolidando le ambizioni della squadra in una competizione di alto livello.

In un gennaio decisamente altalenante e caratterizzato dalle sconfitte per 3-1 nei big match di Superlega contro Trento e Perugia, Civitanova ritrova la luce in Champions League e vince un incontro di fondamentale importanza per la sua avventura nella massima competizione europea, sconfiggendo un avversario decisamente quotato e di importante spessore tecnico. La Lube ha espugnato la fornace del Torwar Hall Cos di Varsavia, gremito da 3.300 spettatori, regolando il PGE Projekt con un secco 3-0 (25-18; 25-21; 26-24) in 84 minuti di gioco) e issandosi in testa alla graduatoria della Pool E con 3 vittorie (9 punti), davanti al Montpellier (2 successi, 5 punti) e proprio ai polacchi (un’affermazione, 4 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

