Civitanova torna a brillare in Champions League, con una vittoria importante in Polonia. Dopo un gennaio difficile e sconfitte in Superlega, la squadra dimostra carattere e determinazione, grazie alle prestazioni di Bottolo e Nikolov. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel percorso europeo, consolidando le ambizioni della squadra in una competizione di alto livello.

In un gennaio decisamente altalenante e caratterizzato dalle sconfitte per 3-1 nei big match di Superlega contro Trento e Perugia, Civitanova ritrova la luce in Champions League e vince un incontro di fondamentale importanza per la sua avventura nella massima competizione europea, sconfiggendo un avversario decisamente quotato e di importante spessore tecnico. La Lube ha espugnato la fornace del Torwar Hall Cos di Varsavia, gremito da 3.300 spettatori, regolando il PGE Projekt con un secco 3-0 (25-18; 25-21; 26-24) in 84 minuti di gioco) e issandosi in testa alla graduatoria della Pool E con 3 vittorie (9 punti), davanti al Montpellier (2 successi, 5 punti) e proprio ai polacchi (un'affermazione, 4 punti).

© Oasport.it - Civitanova si illumina in Champions League! Bottolo e Nikolov show, pesantissima vittoria in Polonia

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Nikolov e Bottolo portano la vittoria alla Lube! Ottima prova contro la squadra polaccaSegui in tempo reale la partita di Champions League volley tra PGE Projekt Varsavia e Lube Civitanova, conclusa con un risultato di 0-3.

Civitanova rialza la testa e trova la vittoria in Champions League senza Nikolov, Loeppky promossoCivitanova torna a sorridere dopo un periodo di difficoltà, ottenendo una vittoria importante in Champions League senza Nikolov e con Loeppky promosso in campo.

