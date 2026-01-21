Città metropolitana confermato l' incarico da Esperta per Laura Castelli

La Città Metropolitana ha confermato l’incarico di Laura Castelli come Esperta per il sindaco Federico Basile. La presidente di Sud chiama Nord continuerà a fornire il suo supporto anche nel nuovo anno, contribuendo alle attività dell’amministrazione metropolitana. Questa collaborazione rappresenta un impegno stabile volto a sostenere lo sviluppo e le iniziative della città metropolitana, rafforzando il ruolo di Castelli nel contesto istituzionale locale.

La presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli proseguirà anche nell'anno appena iniziato il rapporto da Esperta per il sindaco metropolitano Federico Basile. Modificato il decreto che nel gennaio 2025 attribuiva l'incarico all'ex sottosegretaria all'Economia. La Castelli si occuperà di "Relazioni istituzionali e la pianificazione strategica metropolitana, conriferimento alle politiche di sviluppo territoriale, coesione sociale e sostenibilità ambientale” conle stesse modalità, termini e condizioni dell’incarico già conferito nel gennaio 2025 quando la nomina scatenò polemiche, in particolare con l'ex collega di gruppo e già assessore della giunta De Luca Dafne Musolino che aveva contestato giuridicamente la scelta.🔗 Leggi su Messinatoday.it

