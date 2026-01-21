Città e montagna rappresentano due approcci distinti all’ospitalità, ognuno con le proprie caratteristiche e sfide. In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano–Cortina 2026, l’architettura alberghiera si configura come elemento chiave nella valorizzazione delle località coinvolte. Questo articolo analizza due visioni, quella cittadina e quella montana, evidenziando come progetti di qualità possano contribuire a rafforzare l’immagine e l’accoglienza delle destinazioni olimpiche.

Ospitalità e progetto nell’orizzonte di Milano–Cortina 2026. In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano–Cortina 2026, l’architettura dell’ospitalità assume un ruolo strategico nella costruzione dell’immagine delle città coinvolte. Accogliere un pubblico internazionale significa oggi offrire spazi capaci di restituire un’identità precisa, traducendo il contesto culturale e paesaggistico in un’esperienza abitabile. In questo scenario si inseriscono due interventi firmati da Flaviano Capriotti Architetti, che interpretano le due anime dei Giochi: quella metropolitana di Milano e quella alpina di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Città e montagna: due visioni dell’hotellerie firmate Capriotti

Leggi anche: Gusto e atmosfera, il Capodanno giusto è in Citta Alta. Due proposte firmate «Da Mimmo»

Leggi anche: Due mostri, due visioni: come Eggers e del Toro stanno riscrivendo l’immaginario dell’orrore

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Scopri le 3 mete italiane che il New York Times ha eletto imperdibili nel 2026; 1000 colori, una sola strada: la serpentina dell'Appennino è il percorso di montagna più bello d'Italia; Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-Way: un alpine club di due giorni con Fiona May, Venerus e molti altri; Piemonte, 4 rifugi del gusto da assaporare a gennaio.

Le mete di montagna più tranquille per sfuggire alle folle delle OlimpiadiDalle Dolomiti alla Sila, la montagna italiana offre ancora luoghi autentici dove poter rallentare e sfuggire al turismo di massa ... grazia.it

L’Equilibrio perfetto? Lavorare a Torino e godersi la vita tra città e montagnaNel mondo del lavoro moderno, sempre più imprenditori e professionisti stanno rivalutando le proprie priorità, ponendo al centro il concetto di work-life balance: un equilibrio migliore tra carriera e ... blitzquotidiano.it

Dalla città alla montagna in un lampo. Honda XL750 Transalp è la moto perfetta per ogni avventura. Equilibrata, potente, versatile. Una vera compagna d’avventura. È il momento di salire in sella. : . € .. - facebook.com facebook