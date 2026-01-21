Cina 2030 invasione di Taiwan | ecco che Cosa succederebbe se la spedizione fosse un fallimento

Nel 2030, una possibile invasione di Taiwan da parte della Cina rappresenta una sfida geopolitica di rilievo. Se l'operazione dovesse fallire, le conseguenze per la regione e per gli equilibri internazionali sarebbero significative. La Repubblica Popolare mira a unificazione entro il 2049, ma un esito negativo potrebbe influenzare stabilità, alleanze e rapporti diplomatici a livello globale.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha intenzione di appropriarsi dell’isola di Taiwan entro il centenario della sua Fondazione (2049). Questa volontà è stata più volte ribadita dal Segretario generale Xi Jinping e dalle massime cariche politiche e militari cinesi, e le forze armate di Pechino ormai da molto tempo si stanno addestrando per mettere in pratica un’operazione militare per conquistare l’isola. Nell’ultimo anno si è osservato un aumento dell’attività militare cinese intorno a Taiwan. In particolare le forze armate di Pechino stanno sempre più esercitandosi in uno scenario che prevede il blocco aeronavale dell’isola e possibilmente uno sbarco anfibio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

