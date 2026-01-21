Ciclone Harry | mezzo miliardo di danni in Sicilia chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitani

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in oltre mezzo miliardo di euro in Sicilia, secondo una prima valutazione della Regione. L’evento ha avuto un impatto significativo sulle infrastrutture e sull’economia locale, portando alla richiesta dello stato di emergenza, anche per i pescatori di Palermo. La situazione richiede interventi urgenti per fronteggiare le conseguenze di questa calamità naturale.

Ammontano ad oltre mezzo miliardo di euro i danni causati in Sicilia dal ciclone Harry, secondo una prima stima della Regione. Renato Schifani ha fatto il punto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che per tutta la notte scorsa, dalla sala operativa, ha coordinato gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche.

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.

Ciclone Harry devasta la Sicilia: danni per oltre mezzo miliardo, verso lo stato di emergenzaLa prima stima dei danni dopo il ciclone Harry e la richiesta al governo della dichiarazione di emergenza nazionale. meridionews.it

Ciclone Harry. Schifani: Danni per mezzo miliardo di euro, chiediamo stato di emergenzaDomani giunta regionale straordinaria in cui sarà deliberato lo stato di crisi regionale e sarà chiesta al governo centrale la dichiarazione di emergenza nazionale The post Ciclone Harry. Schifani: D ... msn.com

