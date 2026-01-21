Ciclone Harry e terremoti | emergenza doppia per Messina e provincia Pd chiede supporto straordinario per i Comuni

La provincia di Messina si trova ad affrontare una situazione complessa, colpita sia dal ciclone Harry che dai danni causati dalle mareggiate e allagamenti, sia dallo sciame sismico che interessa i Nebrodi. Questa emergenza doppia richiede interventi tempestivi e sostegni straordinari da parte delle istituzioni. È fondamentale monitorare la situazione e attivare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei cittadini e delle comunità coinvolte.

La provincia di Messina sta affrontando ore di grande emergenza. Oltre ai danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente le coste ioniche con mareggiate e allagamenti, si aggiunge un elemento di criticità: lo sciame sismico che da giorni interessa diversi comuni dei Nebrodi, mettendo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, in allerta anche la Prefettura: filo diretto con Comuni e protezione civile per fronteggiare l'emergenzaLa Prefettura ha attivato un monitoraggio continuo in collaborazione con i Comuni e le autorità di protezione civile, in vista dell’arrivo del ciclone “Harry”.

Ciclone Harry, allerta senza caos e il monito di Rinascita Messina: prevenzione contro l’"ansia da emergenza”La Sicilia si è risvegliata con l’arrivo del ciclone Harry, accompagnato da allerte e criticità moderate.

Il ciclone Harry ha devastato strade, litorali e case: le immagini del disastro annunciato che costerà caro al SudIl ciclone Harry devasta Sicilia, Calabria e Sardegna: lungomari distrutti, evacuazioni e danni ingenti lungo tutte le coste del Sud. greenme.it

Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, il ciclone Harry non si ferma: Fenomeno mai osservato negli ultimi tempiIl ciclone Harry non si ferma. Anche oggi, 21 gennaio, la situazione rimane critica in tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria, alle prese con evacuazioni, mareggiate e venti di burrasca. Scuole chi ... ilfattoquotidiano.it

