Il ciclone Harry sta causando ingenti danni nel Sud Italia e nelle Isole maggiori, con conseguenze significative per le comunità locali. Le autorità stanno affrontando l’emergenza, mentre molte famiglie sono state evacuate per garantire la loro sicurezza. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con interventi in corso per gestire gli effetti di questa perturbazione atmosferica.

L’Italia resta nella morsa del ciclone Harry, che continua a colpire duramente soprattutto il Sud e le Isole maggiori. La giornata di mercoledì 21 gennaio è segnata da un quadro meteo ancora critico, con allerta rossa della Protezione Civile su Sardegna, Calabria e Sicilia. Piogge torrenziali, venti fortissimi e mareggiate stanno causando danni estesi, evacuazioni preventive e la chiusura di scuole e servizi pubblici. Le autorità locali parlano di una situazione complessa, con effetti che potrebbero protrarsi anche nelle prossime ore. Leggi anche: Scuole chiuse per maltempo domani 22 Gennaio, ecco dove: l’elenco dei comuni Allerta rossa e centinaia di evacuati tra Sicilia, Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ciclone Harry, devastazione totale e famiglie evacuate: la situazione in Italia

Maltempo, mareggiate su Catania provocate dal ciclone Harry: evacuate decine di famiglieA Catania, le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a situazioni di emergenza, con l’evacuazione di numerose famiglie.

Maltempo, Sicilia travolta dal ciclone Harry: decine di famiglie evacuate da CataniaIl maltempo colpisce la Sicilia, con il ciclone Harry che provoca allagamenti e innalzamenti dei livelli dei fiumi a Catania.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Ciclone Harry a Mazara. Lidi totalmente distrutti a Tonnarella. Il video; Il ciclone Harry travolge Sicilia e Sardegna; Eccezionale maltempo in Sicilia, gli aggiornamenti: onde impressionanti, allagamenti. Le cose da sapere; Allerta Meteo, il Mega-Ciclone Harry come un Uragano di 2ª Categoria: sarà una notte drammatica. Calabria e Sicilia in assetto di emergenza massima | MAPPE.

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragiliIl giorno dopo il passaggio del ciclone Harry nella mia città, Riposto, sembra esserci stata una guerra. In giro ci sono sassi scagliati dalla forza del mare in tempesta, macerie di abitazioni dannegg ... greenme.it

Il ciclone Harry lascia devastazione lungo la costa ionica reggina – FOTOREGGIO CALABRIA Nel secondo giorno di allerta rossa, la fascia ionica reggina continua a fare i conti con la furia del ciclone Harry. Onde altissime, venti fino a 122 km/h e piogge torrenziali hanno p ... corrieredellacalabria.it

La furia del ciclone Harry mette in ginocchio il porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Onde violentissime hanno causato barche affondate, pontili distrutti e tubi e strutture sradicate dalla forza del mare. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com