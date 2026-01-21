ciclismo su pista esulta la sc forlivese sprint matteo ghirelli trionfa in svizzera

La Società Ciclistica Forlivese inizia con successo la stagione 2026, grazie alla vittoria di Matteo Ghirelli nella prova di sprint alla Schweizermeisterschaft 2026, tenutasi al velodromo Tissot di Grenchen, in Svizzera. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita del club nel ciclismo su pista, aprendo una stagione ricca di potenzialità e nuovi traguardi.

La Società Ciclistica Forlivese apre nel migliore dei modi la stagione 2026 su pista grazie alla pregiata vittoria di Matteo Ghirelli nella sprint alla ‘ Schweizermeisterschaft 2026 & Kids Cup & Life’s an Ominum’ al velodromo Tissot di Grenchen, in Svizzera. Nella sprint erano 9 gli atleti in gara tra i quali il danese Joachim Ritter, classe 1971, con i compagni di squadra (alla Blackline Coaching) Schiesser e Wieser (svizzeri), gli sloveni Eduard e Val Zalar nonché Zan Lopatic (2007), lo svizzero Baumann e un altro italiano, della Caravaggio Offroad, Filippo Cusumaro; infine Ghirelli, classe 2008, il più giovane in gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

