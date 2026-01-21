Dopo la partita, un episodio tra Chivu e Conte ha attirato l'attenzione sui social. Durante i post-partita di Sky Sport, si sono notati scambi di battute tra i due allenatori: Chivu non ha salutato Conte, che lo ha ascoltato senza rispondere, e poi si è allontanato con un semplice

Il caso sui social è montato. A Sky Sport si sono incrociati Chivu e Conte nei rispettivi post-partita. L’allenatore dell’Inter aveva appena finito di parlare dopo la confitta interna con l’Arsenal e da studio lo hanno informato della presenza di Conte: “La sta ascoltando”. A quel punto il tecnico dell’Inter nemmeno lo ha salutato e si è congedato: “Buona sera a tutti”. Potrebbe essere che Chivu non abbia capito bene perché il post-partita si svolge comunque in un clima di confusione. O invece potrebbe essere che Chivu abbia ascoltato e abbia optato per la soluzione presa: niente saluti e ciao ciao. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu nemmeno saluta Conte? Da Sky: "Mister, la sta ascoltando Conte" e Chivu se ne va: "Buona sera a tutti"

