Chivu e Conte si incrociano durante l'intervista in diretta | da studio chiedono un saluto cala il gelo

Durante un’intervista in diretta, Chivu e Conte si sono incrociati con un semplice saluto, ma la scena è stata caratterizzata da un’atmosfera glaciale. Il momento ha attirato l’attenzione dei telespettatori, scatenando discussioni sul presunto mancato gesto tra i due protagonisti dopo le sfide di Champions tra Inter e Napoli. Un episodio che ha messo in luce tensioni e dinamiche non visibili in campo.

Il caso del presunto mancato saluto tra Chivu e Conte in diretta dopo le partite di Inter e Napoli in Champions. L'allenatore nerazzurro quasi certamente non ha sentito la domanda studio.

