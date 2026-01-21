Chivu | Arsenal più forte in tutto in Italia non siamo ancora abituati a questo tipo di partite

Dopo la partita tra Inter e Arsenal, Chivu ha commentato la differenza di livello tra le due squadre, sottolineando come l'Arsenal sia più forte in diversi aspetti. Ha inoltre evidenziato che in Italia non si è ancora abituati a questo tipo di incontri di alta intensità. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, offrono una riflessione sul divario tra i campionati e le sfide europee.

Chivu a Sky Sport dopo Inter-Arsenal 1-3. Sono stati più forti, che cosa è mancato? Chivu: «Sono stati più forti per intensità, tecnica, velocità, occupazione del campo, idee di attaccare le linee, sulle seconde palle anche. Abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo. Magari sull’1-1 potevamo segnare, questo non vuol dire che avremmo vinto la partita. Poi siamo sfortunati su gol su palla inattiva, la palla ha colpito la traversa ed è finita sulla testa di un loro giocatore. Loro poi nel secondo tempo hanno alzato il livello di attenzione e anche di umiltà, abbiamo fatto fatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Chivu: "Arsenal squadra più forte, ma dimostreremo chi siamo diventati in Europa"

