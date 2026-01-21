Chivu | Arsenal pazzesco in Italia partite così non le giochi Playoff? Nel caso saremo pronti
Chivu, allenatore dell'Inter, commenta il terzo ko consecutivo in Champions League, sottolineando che le partite contro Liverpool e Atletico Madrid avrebbero meritato un risultato diverso. In merito alle prossime sfide, afferma che, se ci saranno i playoff, l’Inter sarà pronta. L’allenatore evidenzia la difficoltà delle sfide in Italia, confrontandole con le gare europee, e analizza il rendimento della squadra in questa fase della competizione.
La terza sconfitta consecutiva in Champions è pesante, allontana l'Inter dalla qualificazione diretta agli ottavi e rischia di pregiudicare il cammino europeo dei nerazzurri. Ma non tutto è da buttare, almeno secondo Chivu. "Sono stati più forti per velocità, tecnica, intensità, seconde palle - analizza l'allenatore interista -. Noi abbiamo fatto una buona prestazione sul primo tempo, avremmo anche potuto segnare il vantaggio sull'1-1 e gli episodi cambiano le partite. Poi siamo stati sfortunati. Nel secondo tempo l'Arsenal ha alzato il livello dell'umiltà perché nel primo tempo erano stati un po' presuntuosi, e anche le sostituzioni hanno inciso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
