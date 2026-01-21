Chivu accetta la sentenza del campo | Arsenal più forte dell'Inter pronti a giocarci i play off

Cristian Chivu commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal, definendo la squadra inglese più forte e annunciando la disponibilità a giocarsi i playoff. Dopo il 3-1 di San Siro, l’ex calciatore riconosce il risultato e il momento difficile dei nerazzurri, sottolineando che il rammarico riguarda soprattutto le partite perse contro Atletico e Liverpool, piuttosto che questa sera.

Cristian Chivu mastica amaro dopo il 3-1 subito a San Siro dall'Arsenal che equivale al terzo KO consecutivo in Champions: "Il rammarico c'è ma per i punti persi con Atletico e Liverpool non questa sera. Loro più forti, veloci, tecnici: abbiamo sofferto molto, siamo pronti ora ad andare anche ai playoff".🔗 Leggi su Fanpage.it

