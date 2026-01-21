Chiusa la scuola primaria ‘Alda Costa’ Vigarano Mainarda il 21 e il 22 gennaio | ecco i motivi

La scuola primaria ‘Alda Costa’ di Vigarano Mainarda resterà chiusa il 21 e 22 gennaio, a causa di problemi di igiene riscontrati nella struttura. Il sindaco Davide Bergamini ha deciso di intervenire prontamente per garantire la sicurezza e la salute degli studenti e del personale. La decisione è stata comunicata in seguito alle verifiche effettuate e si rende necessaria per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Ferrara, 20 gennaio 2026 – "Ci sono topi nella scuola" e il sindaco Davide Bergamini chiude la scuola mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Succede a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, dove una segnalazione arrivata dalla dirigenza ha mosso il primo cittadino a pubblicare, rapidamente, nel tardo pomeriggio, un'ordinanza sindacale di chiusura per la Scuola Primaria "Alda Costa" di via Margherita Hack. Per due giorni, 300 studenti resteranno a casa, con le famiglie impegnate in queste ore a trovare soluzioni in emergenza per accudire i figli chiedendo permessi dal lavoro o affidandoli ai nonni o a famigliari.

