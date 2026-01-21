Chiude Ponte al Pino Palazzo Vecchio | Riducete spostamenti Ai tifosi | Evitate l' auto

Il Comune invita i cittadini a limitare l'uso dell'auto nel centro storico, in particolare nelle aree di Ponte al Pino e Palazzo Vecchio. Si raccomanda di rispettare la segnaletica e di prestare attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità, al fine di agevolare il flusso e garantire la sicurezza di tutti. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione, preferendo mezzi alternativi ove possibile.

“Ai cittadini chiedo di evitare il più possibile l'auto, prestare attenzione alla segnaletica e alle modifiche della viabilità. E un appello ai tifosi: andiamo a sostenere la Fiorentina allo senza usare la macchina, privilegiando trasporto pubblico o bicicletta”. Così l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio sulla chiusura di Ponte al Pino alla viabilità nel fine settimana, per la posa di una passarella pedonale provvisoria da parte di Rfi, in attesa dei lavori estivi per sostituire l'intero ponte. Un fine settimana dove appunto, alle 18 di sabato, ci sarà anche la gara dei Viola contro il Cagliari all'Artemio Franchi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it L'Aniene esonda a Roma: è allerta rossa. La Regione ai cittadini: "Evitate spostamenti"L'Aniene sta esondando in più punti a Roma e nella provincia, causando un'allerta rossa. Incentivi auto, rete ambientalista contro Palazzo Vecchio: "Basta sussidi ai fossili"Il Comune di Firenze sta per approvare un nuovo bando da due milioni di euro destinato alla rottamazione di veicoli inquinanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Viabilità a Firenze, ponte al Pino chiuso da lunedì notte. Gli autisti: Un'Odissea nel traffico; Lavori sul Ponte al Pino, è arrivata la passerella: stop alle auto in direzione via Pacinotti; Ponte al Pino, il traffico regge. Ma il Comune teme per il 24 gennaio: Spostate la gara della Fiorentina. Ponte al Pino, stop ai treni a FirenzeStop ai treni per 24 ore a Firenze tra il pomeriggio di venerdì 24 e quello di sabato 25 gennaio per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario di Ponte al Pino, vicino alla st ... rainews.it Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti)Firenze, 21 gennaio 2026 – Firenze si prepara ad un fine settimana complesso sul fronte della mobilità. Tra le ore 15 d ... lanazione.it Strada della Colombaretta, il ponte sul Retrone chiude il 20 e 21 gennaio Nei giorni 20 e 21 gennaio, dalle 8 alle 17, è prevista la chiusura di strada della Colombaretta, in corrispondenza del ponte sul Retrone, per consentire l’esecuzione di indagini tec - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.