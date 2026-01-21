chiude laboratorio caritas fondazione disponibile a incontrare le famiglie

Il Laboratorio Caritas di via Magnolfi chiuderà il 31 gennaio, dopo vent’anni di attività. Un punto di riferimento per le persone disabili e fragili, che ha offerto supporto e opportunità di riscatto. La Fondazione rimane disponibile ad incontrare le famiglie interessate, per condividere informazioni e valutare eventuali alternative di sostegno e accompagnamento.

Le saracinesche del laboratorio Caritas di via Magnolfi si abbasseranno il 31 gennaio. Non ci sarà più quello che, da venti anni, per le persone disabili o socialmente fragili ha rappresentato un luogo di riscatto e speranza. E i cittadini non potranno contare su riparazioni sartoriali e lavori di cucito. La Fondazione Caritas ha preso questa decisione da mesi. E non è tornata indietro nonostante una petizione con oltre duecento firme e le lettere dei familiari di chi è stato inserito in un percorso lavorativo. Si sono battute per evitare la chiusura anche le due dipendenti che dal primo febbraio saranno occupate nelle attività dell’ Emporio Caritas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chiusura del laboratorio Caritas. Il vescovo ascolta le proteste: "Le farò presenti alla fondazione"Il Laboratorio della Caritas di via Magnolfi a Prato chiuderà a fine gennaio, una decisione definitiva.

