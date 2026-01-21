Chiude la macelleria Gino era la più antica della città Entrai in bottega a 14 anni ho lavorato tanto

La macelleria Gino, la più antica della città, chiude le sue porte dopo oltre un secolo di attività. Fondata nel 1860, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di clienti. “Entrai in bottega a 14 anni, ho lavorato tanto,” ricorda l’ultimo proprietario. Un luogo che ha attraversato più di un secolo di storia, testimone delle trasformazioni della città e delle tradizioni locali.

Prato, 21 gennaio 2026 – Ricordi in bianco e nero. Mentre il patriota Piero Cironi si dava da fare per sostenere l'impresa garibaldina dei Mille, a due passi dal Duomo nel 1860 apriva la macelleria Gino. Era la più antica della città, ed è passata attraverso almeno tre generazioni. Fino a sabato scorso, ultimo giorno di lavoro per Franco Medico, " Franchino " per gli amici: ad attenderlo, la meritata pensione dal 1 giugno. Più di un macellaio sotto casa: generoso, umile, competente nel suo mestiere, Franco è sempre stato un punto di riferimento, sempre pronto a prodigarsi per il vicinato. Premiato da Confesercenti come 'campione d'impresa' nel 2019, voleva andarsene in punta di piedi, ma è stato travolto da un'ondata d'affetto.

