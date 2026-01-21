Chiara Ferragni riprende la sua attività nel settore della moda, dopo il proscioglimento nel caso legato al Pandoro-gate. La influencer torna a essere testimonial di un noto brand, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Questo ritorno rappresenta un passo importante per lei, che continua a consolidare la sua presenza nel mondo della moda e dell'influencer marketing.

È l’inizio di una nuova era per Chiara Ferragni: dopo il proscioglimento nel caso legato al Pandoro-gate, l’influencer è tornata al suo primo amore, ovvero la moda. L’imprenditrice digitale è infatti la testimonial di una nuova campagna per il brand Guess, come annunciato da lei stessa sui social. Chiara Ferragni, il nuovo contratto con Guess. Pochi giorni dopo l’epilogo del processo per il Pandoro-gate, che l’ha vista prosciolta, Chiara Ferragni annuncia l’inizio di una nuova, importante collaborazione. L’imprenditrice digitale è il nuovo volto della Campagna pubblicitaria Primavera-Estate 2026 di Guess. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni torna al lavoro: dopo il processo diventa testimonial di un brand di moda

Chiara Ferragni testimonial per Guess, la ripartenza dopo il Pandorogate: “Grazie per credere in me in questo periodo complesso”Chiara Ferragni ritorna nel mondo della moda come testimonial per Guess, segnando una fase di ripartenza dopo il recente episodio giudiziario.

Chiara Ferragni parla dopo il processo e stronca Fedez: parole al vetriolo, così lo demolisce con una fraseDopo un periodo di silenzio segnato da indagini e polemiche, Chiara Ferragni ha scelto di condividere il suo punto di vista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: A Chiara Ferragni torna il sorriso: prosciolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua; Chiara Ferragni torna alla ribalta: sarà davvero la prossima stella di Netflix?; Chiara Ferragni prosciolta torna a parlare di errore di comunicazione e di Fedez, mi sentivo abbandonata; Chiara Ferragni torna sui social dopo il proscioglimento per il Pandoro Gate.

Chiara Ferragni è tornata. L’ascesa, il crollo e ora la nuova campagna per GuessL'influencer torna al lavoro dopo il proscioglimento: Chiara Ferragni posa senza veli per la nuova campagna moda SS26 di Guess. amica.it

Chiara Ferragni torna in grande stile: la campagna Guess primavera/estate 2026 tra jeans cowboy e glamour anni ’90Chiara Ferragni torna a conquistare la scena internazionale con la campagna Guess primavera/estate 2026, un mix di audacia, glamour e riferimenti agli anni ’90 che celebra il potere e la sicurezza fem ... news.fidelityhouse.eu

Chiara Ferragni è tornata. Dopo il proscioglimento, è di nuovo il volto della moda. GUESS la sceglie come global ambassador - facebook.com facebook

Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com