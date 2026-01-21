Chiara Ferragni ha deciso di vendere i suoi cosmetici, suscitando discussioni sul suo futuro professionale. Mentre alcuni interpretano questa scelta come una fine, lei sembra invece avviare una nuova fase, più matura e consapevole. Questo cambiamento rappresenta un momento di riflessione e di ripartenza, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera imprenditoriale e personale.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» L’immagine ha fatto il giro dei social ed è diventata immediatamente simbolica: alcuni prodotti beauty con il marchio di Chiara Ferragni esposti su una bancarella del mercato, venduti a pochi euro. Un colpo d’occhio che sembra raccontare il declino di un impero costruito negli anni, ma che in realtà fotografa solo una parte – forse la più superficiale – di una storia molto più complessa. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chiara Ferragni, fine di un’era o nuovo inizio? Dai trucchi al mercato alla voglia di ripartire

I trucchi di Chiara Ferragni svenduti al mercato, ma per lei è in arrivo una svoltaRecentemente, alcuni prodotti di Chiara Ferragni sono stati venduti a prezzi molto bassi, suscitando attenzione tra i suoi follower.

Chiara Ferragni è finita? I suoi trucchi svenduti al mercato, ma lei si prepara a riconquistare il mondoChiara Ferragni, figura iconica del mondo della moda e del beauty, si trova in un momento di riflessione sulla sua immagine pubblica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Chiara Ferragni: È la fine di un incubo, di un periodo in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male. Fedez? Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno; Pandoro gate, Chiara Ferragni prosciolta: E' la fine di un incubo, ringrazio tutti; Chiara Ferragni prosciolta e non assolta per il Pandoro Gate: ma cosa significa?; Chiara Ferragni e la fine del Pandoro gate: Fedez mi ha abbandonata, ora posso rinascere.

Chiara Ferragni torna in scena, testimonial di una nota maison di modaChiara Ferragni torna a sponsorizzare sui social, questa volta è testimonial di una nota maison di moda internazionale. msn.com

Chiara Ferragni torna sotto i riflettori dopo il proscioglimento posando nella campagna di GuessA una settimana dalla conclusione del procedimento giudiziario al Tribunale di Milano, l’imprenditrice digitale fa il suo comeback nel fashion system come volto del brand fondato da Maurice e Paul Mar ... milanofinanza.it

Chiara Ferragni è tornata. Dopo il proscioglimento, è di nuovo il volto della moda. GUESS la sceglie come global ambassador - facebook.com facebook

Il caso Chiara Ferragni, creiamo idoli dal nulla, li veneriamo e al primo passo falso godiamo nel vederli crollare Il commento del direttore @claudiovelardi x.com