Chiara Ferragni è tornata a condividere attività pubbliche dopo aver risolto le questioni legali legate al Pandoro-gate. Ora si dedica a nuovi progetti, tra cui una campagna per Guess. La sua presenza nel mondo della moda continua a suscitare interesse, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

Chiara Ferragni torna in pista, o almeno ci prova. Dopo essere stata prosciolta dai capi d’accusa relativi al Pandoro-gate l’influencer italiana è decisa a voltare pagina. Più che un cambio radicale, però, sembra sia intenzionata a ritornare sui propri passi (e nei degli italiani): è il nuovo volto della campagna SS26 di Guess. Dopo mesi di teorie e consigli (non richiesti) su come sarebbe stato meglio procedere per tornare in pista, Ferragni ha deciso di scommettere ancora sulla moda. È iniziata la scalata al (ritrovato) successo di Chiara Ferragni, funzionerà? Da blogger sottovalutata a imprenditrice digitale: come nasce l’influencer. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chiara Ferragni è tornata. L’ascesa, il crollo e ora la nuova campagna per Guess

Chiara Ferragni torna protagonista: è il nuovo volto di GUESSChiara Ferragni è stata scelta da GUESS? come volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026.

“Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all’ultimo”: l’indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenzaSecondo le ultime notizie, Chiara Ferragni avrebbe dovuto partecipare come ospite a Verissimo, segnando il suo ritorno in televisione dopo la sentenza relativa al Pandoro Gate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, imbarazzo alla recita di Natale: incontrano i loro ex. E con Fedez è gelo; A Chiara Ferragni torna il sorriso: prosciolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua; Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: Non c'erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo; Chiara Ferragni prosciolta torna a parlare di errore di comunicazione e di Fedez, mi sentivo abbandonata.

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: Avevo bisogno di lui ma è scomparso per frequentare altre donneChiara Ferragni rompe il silenzio dopo l’assoluzione. Scopri la sua verità sul Pandoro Gate e la fine del matrimonio con Fedez. mondotv24.it

Chiara Ferragni fa uno sgarbo a Silvia Toffanin: l’avreste mai detto? Ecco cosa è successoChiara Ferragni ha fatto uno sgarbo a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo: ecco cosa è successo e perché se ne parla tanto. donnapop.it

Chiara Ferragni e il Pandoro Gate: il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per remissione delle querele. Cosa significa Non é arrivata una assoluzione, ma con il ritiro delle denunce l’accusa è caduta. #FarWest questa sera - martedì, nuova collocazi - facebook.com facebook

L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato per i casi Pandora Gate e delle uova di Pasqua. "Sono commossa ringrazio tutti" il commento dell'influencer all'uscita dall'aula. #Tg1 x.com