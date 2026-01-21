I miliardari della musica sono pochi artisti che, grazie a successi e diritti, accumulano grande ricchezza e potere contrattuale. La scena musicale odierna si divide tra queste élite e la moltitudine di musicisti che, pur creando e condividendo contenuti, spesso non riescono a trarre un adeguato profitto dal proprio lavoro. Questa dinamica riflette le trasformazioni del settore e le nuove modalità di distribuzione digitale.

La musica contemporanea si è polarizzata: da una parte pochi artisti che concentrano attenzione, capitale e potere contrattuale, dall’altra una moltitudine che produce, pubblica e circola nello stesso spazio digitale senza però intercettarne il valore economico, se non in minima parte. Per fotografare questa polarizzazione estrema basta citare cinque nomi: Bruce Springsteen, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z e Taylor Swift, gli unici cantanti che Forbes certifica come miliardari. Un gradino sotto, Lady Gaga, Bad Bunny, Ed Sheeran The Weeknd, Kanye West, Paul McCartney e una manciata di superstar. Il punto non è che lo streaming retribuisca molto loro e paghi poco o niente tutti gli altri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chi sono i miliardari della musica

Leggi anche: Chi sono i miliardari in Italia e quanti soldi hanno

Chi sono i 79 miliardari in Italia nel 2025 secondo ForbesNel 2025, l’Italia conta 79 miliardari secondo Forbes, segnando un aumento sia nel numero che nella ricchezza complessiva.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

TRAP ECONOMY: Chi sono i veri paperoni della musica italiana

Argomenti discussi: Chi sono i dodici miliardari più ricchi di metà del pianeta e perché Oxfam lancia l’allarme; Milano, dubbi su studio H&P sul tasso di milionari. Cosa sappiamo; Milano capitale dei milionari: uno ogni 12 residenti; Milano capitale mondiale dei milionari: Sono 115mila, uno ogni 12 abitanti.

Chi sono i miliardari della musicaSpringsteen, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z e Taylor Swift, sono i 5 cantanti con un patrimonio superiore al miliardo di dollari ... panorama.it

Chi sono i dodici miliardari più ricchi di metà del pianeta e perché Oxfam lancia l’allarmeIl report 2026 restituito dalle organizzazioni non profit evidenzia che una dozzina di individui possiede più ricchezza della metà dell’umanità. Dietro i numeri ci sono questioni di giustizia, democra ... italiaoggi.it

Solo in Italia, nel 2025, la ricchezza dei miliardari è aumentata in media di 150 milioni di euro al giorno. Lo squilibrio nelle condizioni di partenza è ormai enorme ma il dibattito si concentra su altro. Succede perché le ingiustizie economiche e sociali sono orm - facebook.com facebook

BREAKING NEWS - #OXFAM: “ #DISUGUAGLIANZA, LA LEGGE DEL PIU’ RICCO”. Nel 2025 i miliardari nel mondo sono diventati più di 3.000 con una ricchezza netta aggregata di 18.300 miliardi di dollari, una concentrazione mai registrata nella storia. In un x.com