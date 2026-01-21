Chi sono Addio a Valentino svelata l’identità dei due ‘figliocci’ alla camera ardente

Con la recente scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un importante capitolo dell’alta moda italiana. La camera ardente ha rivelato l’identità dei due ‘figliocci’ di Valentino, offrendo uno sguardo più approfondito sulla sua vita e il suo lascito. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione su un’epoca, fatta di stile e raffinatezza, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda.

Con la scomparsa di Valentino Garavani il racconto dell’alta moda si chiude su un capitolo che va ben oltre le passerelle e le collezioni iconiche. Il sipario cala su un’epoca irripetibile, ma allo stesso tempo si apre uno spazio più intimo, fatto di legami scelti, di affetti costruiti nel tempo e di una famiglia che non coincide con i confini tradizionali del sangue. È in questa dimensione privata che prende forma il cuore del suo testamento, dove emergono due nomi destinati a sorprendere e a raccontare molto del lato umano dello stilista. Al centro di questa storia ci sono Sean e Anthony Souza, i due fratelli brasiliani che Valentino ha amato come i figli che non ha mai avuto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valentino Garavani, il lungo addio a Roma dai due giorni di camera ardente ai funerali di venerdì 23 gennaioIl 23 gennaio si terranno i funerali di Valentino Garavani a Roma, dopo due giorni di camera ardente allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23.

?Valentino, l?addio all?imperatore della moda: Roma si prepara, la camera ardente e il funeraleRoma si prepara a ricordare Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggi; Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda italiana; Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda.

Un Professore 3, chi sono i Simuel? Le anticipazioni: Manuel pronto a dire addioI Simuel sono tornati. Con la prima puntata di Un Professore 3, andata in onda giovedì 20 novembre in prima serata su Rai 1, abbiamo ritrovato Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino, nel ... donnamoderna.com

Fulminacci, chi è l’artista romano esploso nel 2019/ L’addio a Lia Greco, fidanzata storicaFulminacci, chi è il cantante romano di Santa Marinella? Nel 2025 l'addio alla fidanzata storica, Lia Greco: l'amore sarebbe terminato Fulminacci, artista romano classe 1997, ha cominciato la sua ... ilsussidiario.net

“Non ci sono parole, ci saranno solo canzoni”. Musica in lutto: l’addio e il dolore di tutta la band - facebook.com facebook