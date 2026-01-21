Un'azienda di Castelfranco Veneto ha suscitato scalpore con un questionario ai dipendenti in cui si chiede loro di indicare chi licenzieranno, richiamando atmosfere simili a un reality show. La vicenda solleva interrogativi sulla cultura aziendale e il benessere dei lavoratori, evidenziando le tensioni che possono emergere all’interno delle realtà produttive.

Castelfranco (Treviso), 21 gennaio 2026 – Non è la trama di un distopico reality show, ma la cruda realtà vissuta dai dipendenti della Bluergo, azienda di componenti elettrici di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. In un clima di forte incertezza industriale, la proprietà ha sottoposto ai suoi 60 addetti un questionario che ha scosso nel profondo il territorio e ricordato il mood della serie Squid game: ai lavoratori è stato chiesto, nero su bianco, di indicare quali colleghi “sacrificherebbero” in caso di tagli al personale. Il documento, distribuito a ridosso delle festività natalizie ma i cui dettagli sono emersi con forza solo ieri, non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Chi licenzieresti dei tuoi colleghi?”. Squid game a Treviso, il questionario choc dell’azienda ai dipendenti

