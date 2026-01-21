Chi l’ha visto anticipazioni stasera 21 gennaio 2026 | focus sugli omicidi di Federica Torzullo e Franka Ludwig e sulla scomparsa di Antonio Menegon
La puntata si preannuncia particolarmente intensa, con sviluppi su alcuni casi molto seguiti dal pubblico. Non mancheranno ricostruzioni, testimonianze e aggiornamenti investigativi, collegamenti in diretta e appelli dei familiari La puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera alle 21:20 su Ra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3: i casi di Federica Torzullo, Antonio Menegon e Franka Ludwig
Leggi anche: ‘Chi l’ha visto?’, stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo
Argomenti discussi: 'Chi l'ha visto?' stasera 14 gennaio, testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 21 gennaio 2026; Torna Chi l’ha visto?: le anticipazioni della nuova puntata; Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri.
Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig. libero.it
Chi l'ha visto? Anticipazioni: gli ultimi aggiornamenti sul il femminicidio di Federica TorzulloTorna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Rai3 . Un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Anc ... affaritaliani.it
'Chi l'ha visto', anticipazioni stasera 14 gennaio 2026: la scomparsa di Daniela Ruggi, la morte di Mara Favro e la strage di Crans-Montana x.com
Chi l’ha Visto torna con i casi Daniela Ruggi e Mara Favro Focus anche sulla strage di Crans-Montana. Ecco le anticipazioni del 14 gennaio 2026 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.