Chi è Virginia Stablum velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Virginia Stablum è una delle veline di Striscia la Notizia, noto programma televisivo italiano. Nata nel 1994, ha conquistato l’attenzione del pubblico per la sua presenza sul palco e la sua presenza sui social, in particolare su Instagram. In questo articolo, si approfondiscono le sue caratteristiche, l’età e il profilo social, offrendo una panoramica chiara e precisa sulla sua figura pubblica.

Già nota nel mondo dello spettacolo, nel 2026 figura tra le veline di Striscia la Notizia: ecco chi è Virginia Stablum. Conosciamola attraverso alcune curiosità sul suo conto come l’età, il fidanzato, la carriera e Instagram dove seguirla. Presentiamo subito una delle veline di Striscia la Notizia. Quanti anni ha Virginia Stablum e dov’è nata? Qual è la sua altezza? La modella è nata a Trento il 17 febbraio 1998 e la sua età è di 27 anni ed è del segno dell’Acquario. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri. Quali sono le origini di Virginia Stablum? Dalla biografia sappiamo che ha origini tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna. 🔗 Leggi su Novella2000.it

