Chi è Nausica Marasca velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Nausica Marasca è una delle veline di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo italiano. Nata nel 1997, si è distinta nel mondo dello spettacolo per il suo ruolo nel varietà. Sui social, in particolare su Instagram, condivide momenti della sua vita professionale e personale. Questa introduzione fornisce una panoramica chiara e semplice sulla sua identità, età e presenza digitale, senza eccessivi enfasi o sensazionalismi.

Ha già ricoperto il ruolo di velina bionda nel 20242025 a Striscia la Notizia e la ritroviamo nella trasmissione ancora nel 2026: conosciamo chi è Nausica Marasca tra età, origini, fidanzato e Instagram. Nome e Cognome: Nausica MarascaData di nascita: 2004Luogo di nascita: CampobassoEtà: 22 anniFidanzato: Informazione non disponibile Tatuaggi: Nausica ha dei tatuaggi sul suo corpoProfilo Instagram: @nausicamarasca Iniziamo dalla biografia per conoscere le origini, quanti anni ha e qual è la data di nascita di Nausica Marasca, velina di Striscia la Notizia. Non abbiamo la data di nascita esatta, ma sappiamo che la sua età è di 22 anni, quindi dovrebbe essere nata nel 2004 a Campobasso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

