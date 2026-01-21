Chi è Lara Granata velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Lara Granata è una giovane influencer e volto noto del programma televisivo Striscia la Notizia, dove ha svolto il ruolo di velina. Di età ancora giovane, ha conquistato il pubblico anche attraverso il suo profilo Instagram, condividendo momenti della sua vita quotidiana. Per conoscere meglio la sua figura, l’articolo approfondisce dettagli sulla sua età e sulla presenza sui social media.

Ballerina professionista, ecco chi è Lara Granata, velina di Striscia la Notizia. Ecco una scheda conoscitiva con tutte le curiosità sul suo conto: età, vita privata, fidanzato, carriera e dove seguirla su Instagram. Nome e Cognome: Lara GranataData di nascita: 1998Luogo di nascita: MilanoEtà: 27 anniProfessione: ballerinaFidanzato: Lara è fidanzata con il ballerino Davide Toto Profilo Instagram: @chere.cherry Velina dell’edizione del 2026 di Striscia la Notizia, Lara Granata è una ballerina professionista. Ma di lei cosa sappiamo? Le informazioni sulla sua biografia non sono tantissime. Tra le poche cose emerse se c’è chi si chiede quanti anni ha Lara di Striscia la Notizia e dov’è nata, possiamo affermare che è nata nel 1998 (non abbiamo trovato la data di nascita completa per dirvi il segno zodiacale) a Milano e ha 27 anni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

