Chi è Giancarlo Giammetti il compagno di sempre di Valentino

Giancarlo Giammetti è stato il partner di vita, socio e collaboratore di Valentino per oltre cinquant’anni. Figura chiave nel mondo della moda, ha contribuito a costruire un impero che ha vestito regine e stelle di Hollywood. La sua presenza ha rappresentato un elemento fondamentale nel successo duraturo del brand Valentino, distinguendosi come un professionista di grande esperienza e discrezione.

Compagno di vita per dodici anni, socio d’affari e braccio destro per oltre mezzo secolo, Giancarlo Giammetti è stato l’architetto di un impero che ha vestito regine e dive di Hollywood. Il suo addio sui social è stato breve ma struggente: una sola parola, Forever (Per sempre), a corredo di una foto che li ritrae insieme. Valentino è scomparso a Roma il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni e, al suo fianco, c’è sempre stato lui. Un amore lungo tutta una vita che non si è interrotto con la fine della relazione sentimentale ma che è continuato nel segno di qualcosa che va molto i sentimenti ed entra in una dimensione superiore. 🔗 Leggi su Dilei.it

