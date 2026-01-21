Chi è davvero Antonio Civita

Antonio Civita è il fondatore di Panino Giusto, un marchio nato dall’unione tra passione e dedizione. La sua storia si intreccia con quella di Elena Riva, imprenditrice brianzola, e rappresenta un percorso di crescita e impegno nel settore della ristorazione. Tra le sue locations principali ci sono Porta Garibaldi, Stazione Centrale, Corso Sempione e San Babila, simboli di un’azienda che si distingue per qualità e tradizione.

Porta Garibaldi, stazione Centrale, Corso Sempione, San Babila. In una vecchia intervista Antonio Civita ha raccontato che la storia di Panino Giusto è “una storia d’amore”: nasce e cresce insieme al suo matrimonio con Elena Riva, imprenditrice brianzola. Sembra sia stata proprio Riva infatti a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestraAntonio Civita, 54 anni, è un imprenditore romano da quasi trent’anni a Milano, noto per aver fondato la catena di locali Panino Giusto e la squadra Milano Padel.

FIFA torna davvero: il nuovo gioco arriva su Netflix (ma le incognite sono tante: chi sono gli sviluppatori? No, davvero, chi sono?)FIFA fa il suo ritorno in modo inedito, approdando su Netflix per il Mondiale 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Gomorra - le origini, Antonio Incalza a 10 anni è l'attore più piccolo del cast; Assistenza domiciliare agli anziani: quando serve davvero e come funziona; Antonio Arena il predestinato della Roma. Fino al 2022 non parlava italiano, la chiamata del Pescara: Sembrava Inzaghi; Quando i bisogni dell’animo cercano risposte al limite.

La scomparsa di Antonio Menegon a Chi l’ha visto/ L’ingegnere che lottava contro gli autovelox irregolariDove è finito l'ingegnere Antonio Menegon? Se ne parlerà questa sera a Chi l'ha visto, durante la nuova puntata: ecco che cosa sappiamo ... ilsussidiario.net

Antonio Arena, chi è il giocatore classe 2009 della Roma che ha segnato in Coppa ItaliaIl primo pallone trasformato in gol. A soli 16 anni. Nonostante l'eliminazione finale, è stata una serata da ricordare per Antonio Arena, a segno sotto la Curva Sud nella sua prima volta assoluta in ... sport.sky.it

Una serata davvero interessante con il poeta Antonio Scommegna che ha presentato il suo ultimo lavoro "Sempre ritorni come l'onda del mare" per SBS Edizioni & Promozione e che parteciperà a Casa Sanremo Writers2026. Potrete vedere l'intera intervista s - facebook.com facebook