Alessia Anzioli è una delle veline di Striscia la Notizia. Nata nel 2000, ha preso parte al famoso programma televisivo come velina nel 2023. Seguita sui social, in particolare su Instagram, offre uno sguardo sulla sua carriera e sulla sua vita. Questo articolo presenta una panoramica su chi è Alessia Anzioli, la sua età e il suo profilo social.

A Striscia la Notizia nel ruolo di velina c’è anche Alessia Anzioli. Facciamo la conoscenza della giovane studentessa, scoprendo insieme tutto ciò che la riguarda come età, vita privata, fidanzato e Instagram. Per conoscere meglio Alessia Anzioli di Striscia la Notizia è bene partire dalla biografia. Quanti anni ha la velina? Dov’è nata? Dai suoi dati personali sappiamo che è nata a Milano il 19 febbraio 2005 e la sua età è di 20 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Come vedremo in seguito del percorso di studi, invece, possiamo dire che ha studiato Biotecnologie sanitarie alle superiori e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Alessia Anzioli velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Chi è Alessia Anzioli: età, vita privata e curiosità sulla velina mora di Striscia la Notizia 2026Alessia Anzioli, 23 anni, è tra le sei veline dell’edizione 2026 di Striscia la Notizia.

Chi è Alessia Anzioli di Striscia: età, origini, lavoro, fidanzato, InstagramAlessia Anzioli, 23 anni, originaria di Milano, è una delle nuove Veline di Striscia la Notizia 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Striscia la Notizia, chi sono le nuove Veline; Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: Nausica riconfermata, Virginia Stablum da Uomini e Donne, Ginevra Festa la ballerina...; Striscia La Notizia, chi sono le sei nuove veline: dalla tedesca Virginia a Nausica, foto e cosa faranno; Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia.

Chi è Alessia Anzioli, vita privata e curiosità sulla velina mora di Striscia la notizia 2026Alessia Anzioli è una delle sei veline dell'edizione 2026 di Striscia la notizia, capitanata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. donnaglamour.it

Chi è Alessia Anzioli, la nuova velina di Striscia la Notizia: fidanzato, età, origini e carrieraNata e cresciuta nell’hinterland milanese, Alessia unisce il fascino da Miss Lombardia a una disciplina da atleta, diventando uno dei volti più interessanti della nuova edizione del tg satirico ... tag24.it

le 6 nuove veline di #striscialanotizia Lavinia Circeo, Lara Granata, Alessia Anzioli, Virginia-Stablum, Nausica Marasca e Ginevra Festa - facebook.com facebook

Le 6 nuove Veline di Striscia 2026: Lavinia Circeo, Lara Granata, Alessia Anzioli, Virginia Stablum, Nausica Marasca e Ginevra Festa primaonline.it/2026/01/16/462… x.com