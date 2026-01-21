Chef Cannavacciuolo col santino di Maradona nel museo dello Juventus Stadium - Le immagini

Nel Museo dello Juventus Stadium, chef Antonino Cannavacciuolo ha condiviso un momento particolare, esibendo un santino di Maradona. Questa immagine rappresenta un incontro tra passione calcistica e cucina, offrendo ai fan un’occasione di riflessione sulla cultura sportiva e culinaria italiane. La puntata di MasterChef Italia di domani sera su Sky Uno promette emozioni, coinvolgendo anche gli appassionati di calcio e gastronomia.

Una serata indimenticabile attende i cuochi amatoriali di MasterChef Italia. Nessuno ne dubita. La puntata di domani sera in onda su Sky Uno, però, è indimenticabile anche per Antonino Cannavacciuolo che renderà soddisfatti i tifosi del Napoli. Anzi, magari qualcuno lo potrebbe considerare anche.

