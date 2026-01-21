Che fine ha fatto Mauro Casciari? Dal successo con Le Iene al musical Tootsie

Mauro Casciari, noto ex inviato de “Le Iene” e speaker radiofonico, ha attraversato diverse fasi della sua carriera, tra cui il lavoro con Fiorello in “Viva Radio 2”. Dopo aver raggiunto una certa notorietà, ha intrapreso nuove sfide nel mondo dello spettacolo, tra cui il musical “Tootsie”. La sua evoluzione professionale testimonia una continua ricerca di nuovi stimoli e di una presenza versatile nel panorama artistico italiano.

Ex inviato de Le Iene e speaker radiofonico, Mauro Casciari aveva ritrovato un nuovo successo al fianco di Fiorello in Viva Radio 2. Mauro Casciari, il successo con Le Iene. L’artista sarà oggi ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà Tootsie, musical in scena da domani 22 gennaio al Teatro Sistina di Roma, per poi proseguire un tour nei principali palchi della penisola, che lo vede protagonista insieme a Paolo Conticin i. Nato a Perugia nel 1973, inizia a lavorare per le radio locali e regionali umbre nei primi anni Novanta, per poi nel decennio successivo approdare a Radio Deejay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Teatro Sistina, Paolo Conticini e Mauro Casciari in “Tootsie”Il Teatro Sistina ospita nuovamente “Tootsie”, il musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo.

Paolo Conticini e Mauro Casciari, la nuova coppia di “Tootsie” nei teatri italianiPaolo Conticini e Mauro Casciari sono i nuovi interpreti di

