Che fine ha fatto Alisha Lehmann?

Alisha Lehmann, nota calciatrice svizzera di 27 anni, oggi compie gli anni. Ultimamente, tuttavia, sembra essere scomparsa dai campi di calcio e dai social media, lasciando alcuni a chiedersi quale sia il suo attuale stato. In questo articolo, analizzeremo le ultime notizie e gli eventuali motivi di questa assenza, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla sua situazione.

Il suo compleanno cade proprio oggi, martedì 21 gennaio: la bella e famosa (almeno sui social) calciatrice svizzera Alisha Lehmann di 27 anni e professione attaccante, sembra essere scomparsa dai radar, ovvero dai campi di calcio. Risale, infatti, al 23 novembre scorso l'ultima sua apparizione all'interno di un rettangolo verde con la maglia del Como. La sua esperienza in Italia. Maglia numero 77, sorridente, fa parte a tutti gli effetti della rosa della società lariana ma di lei, come detto, non c'è più nessuna notizia sportiva visto che su Instagram rimane sempre molto attiva e conta quasi 16 milioni di followers. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

«Non era così che Alisha Lehmann immaginava la sua esperienza nel calcio italiano. » La storia recente di Alisha Lehmann in Italia non è stata fortunata. L’attaccante svizzera, arrivata con alte aspettative dalla Premier League, non è riuscita a lasciare il segn - facebook.com facebook