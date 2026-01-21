Un anno dopo, il Milan registra un miglioramento di 15 punti rispetto alla stagione precedente. La squadra, guidata da nuove strategie, si avvicina progressivamente alle zone nobili della classifica, riducendo il divario con la Champions e la vetta. Questo progresso si traduce in una crescita evidente rispetto ai risultati di un anno fa, segnando un passo avanti importante nel percorso di consolidamento e ambizione del club.

L’anno scorso, di questi tempi, il tandem Fonseca-Conceiçao aveva partorito 15 punti in meno: ottavo posto, fuori da tutto (come alla fine), -8 dalla zona Champions, un raggelante -19 dalla vetta. E in società, poco dopo, pare volassero gli stracci anche attorno alla non scelta estiva di Antonio Conte quale nuovo condottiero, tra le varie magagne. Passato. Il presente dice tutt’altro. In primis 20 risultati utili consecutivi in campionato, filotto che non si vedeva dai tempi di Fabio Capello nel 19921993 (23, allora, mentre Ancelotti nel 2004 si era fermato a 18): in Europa, nessuno come il Diavolo, anche se il Bayern è a quota 18, ma da inizio campionato (16 vittorie, 2 pareggi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Che Diavolo, un anno dopo ha +15. La (super) svolta Milan in tre mosse

Leggi anche: Milan, i rossoneri non sono da Scudetto? I tre motivi che potrebbero non consentire al Diavolo di lottare per il titolo

Leggi anche: Le mosse per rinforzare il Diavolo. Milan, la rosa ristretta non basta più. Con Gimenez ai box, subito Fullkrug. Thiago Silva più di una suggestione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’avocado del diavolo; Ma che diavolo succede all’industria tedesca?; Si avvicina Il Diavolo veste Prada 2: tutti gli spoiler (che sono sempre di più) sul sequel atteso nel 2026; Una gobba lo ha reso famoso, ma esiste da oltre 1000 anni: ci passa persino il treno, scoprirlo è un sogno.

Disney 2026: Star Wars, Pixar, Oceania e Il Diavolo Veste Prada tra i blockbuster da non perdereIl 2026 si annuncia un anno straordinario per la Disney, con un calendario di uscite cinematografiche che spazia dai sequel di cult Pixar ai live-action spettacolari. msn.com

Moda 2025, un anno in passerella attraverso i protagonisti, gli addii e i momenti che lo hanno definito: dai giri di poltrone, alle acquisizioni e ai fenomeni di costumeAnne Hathaway e Meryl Streep hanno catalizzato l'attenzione del mondo della moda grazie alle riprese de «Il diavolo Veste Prada 2». Il set si è snodato dalle strade di New York a Milano nelle stesse ... corriere.it

The Space Cinema. . Torna dove lo stile incontra il cinema. Con Il diavolo veste Prada 2 e tutti i film del 2026, il grande schermo ti aspetta. Regalati tutte le emozioni del cinema con la The Space Open Card: vivi un anno di cinema ALL YOU CAN SEE a partire facebook