Che cos'è la guga hunt la controversa tradizione scozzese che uccide centinaia di pulcini di uccelli marini nei nidi

La Guga Hunt è una tradizione tradizionale scozzese che si svolge ogni estate su un’isola, coinvolgendo l’uccisione di centinaia di pulcini di sule ancora nel nido. Questa pratica, che risale a tempi antichi, ha suscitato dibattiti per le sue implicazioni etiche e ambientali. Pur essendo parte del patrimonio culturale locale, rappresenta un tema di discussione tra conservazione e tradizione.

La guga hunt è una tradizione scozzese secolare in cui, ogni estate, su una piccola isola vengono uccisi centinaia di pulli di sule ancora nel nido. In questi giorni, numerose associazioni stanno protestando duramente per chiedere di vietarla definitivamente.

