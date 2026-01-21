Che cos' è la EU Inc la scommessa di von der Leyen a Davos per sbloccare la crescita europea

La EU Inc. rappresenta la strategia di Ursula von der Leyen, presentata a Davos, volta a stimolare la crescita economica europea. Questa iniziativa mira a rafforzare l’industria e l’innovazione, puntando su un approccio coordinato tra gli Stati membri. L’intervento della Commissione si inserisce in un contesto globale di sfide e opportunità, cercando di definire un percorso sostenibile e competitivo per l’Europa.

C’è sempre un che di liturgico e insieme di disperato nelle apparizioni della Commissione europea a Davos. Tra le nevi svizzere, dove il capitalismo globale viene a misurarsi la febbre, Ursula von der Leyen ha lanciato ieri quella che potrebbe essere la ciambella di salvataggio – e speriamo non l’ennesimo boomerang lanciato controvento – per la competitività del Vecchio Continente. Lo ha chiamato “28esimo regime”, o più efficacemente “EU Inc.”. L’idea è di una semplicità disarmante: vista la difficolta a integrare dal basso 27 normative nazionali, proviamo a creare una forma societaria interamente europea, un passaporto giuridico che si sovrapponga, senza annullarli, ai diversi ordinamenti locali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

