Che cos' è il microneedling e davvero previene la caduta dei capelli?

Il microneedling è una tecnica estetica che utilizza piccoli aghi per stimolare la pelle. Negli ultimi anni, è stato adottato anche nel trattamento della perdita di capelli, grazie alla sua capacità di migliorare la circolazione e favorire il rinnovamento cellulare del cuoio capelluto. Tuttavia, la sua efficacia nella prevenzione della caduta dei capelli può variare e richiede un'analisi approfondita con un professionista qualificato.

