Che cos' è il microneedling e davvero previene la caduta dei capelli?
Il microneedling è una tecnica estetica che utilizza piccoli aghi per stimolare la pelle. Negli ultimi anni, è stato adottato anche nel trattamento della perdita di capelli, grazie alla sua capacità di migliorare la circolazione e favorire il rinnovamento cellulare del cuoio capelluto. Tuttavia, la sua efficacia nella prevenzione della caduta dei capelli può variare e richiede un'analisi approfondita con un professionista qualificato.
Il microneedling rappresenta, già da diversi anni, negli studi di dermatologia estetica un'arma non proprio segreta, grazie alla sua capacità di attenuare le cicatrici da acne, levigare le rughe e schiarire l'iperpigmentazione. L'utilità di questo trattamento, però, non si limita al viso. I dermatologi affermano che il microneedling può essere sorprendentemente efficace anche sul cuoio capelluto, dove viene sempre più utilizzato come opzione, relativamente rapida e con tempi di recupero ridotti, da uomini che desiderano rallentare la caduta dei capelli e favorire una crescita più folta e piena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Top Hair Loss Treatments — Dermatologist Explains
Microneedling: cos’è e cosa fa davvero! È un trattamento viso che lavora in modo mirato sulla qualità della pelle, aiutandola ad apparire più uniforme, luminosa e compatta. A cosa serve Migliorare la texture (grana più regolare); Dare più luminosità al - facebook.com facebook
