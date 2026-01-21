Charlie Puth in Italia a luglio con due date del suo World Tour

Charlie Puth, artista statunitense pluripremiato e con oltre 35 miliardi di stream, sarà in Italia a luglio con due concerti del suo

L’artista statunitense multi-platino nominato ai Grammy con oltre 35 miliardi di stream CHARLIE PUTH SARÀ LA VOCE DELL’INNO NAZIONALE AMERICANO L’8 FEBBRAIO AL SUPER BOWL LX A SAN FRANCISCO  IL 6 MARZO USCIRÀ IL SUO NUOVO DISCO  “WHATEVER’S CLEVER!” A LUGLIO ARRIVA IN ITALIA CON DUE TAPPE DEL SUO WHATEVER’S CLEVER! WORLD TOUR VENERDÌ 24 LUGLIO  ANFITEATRO DI POMPEI (NAPOLI) “BEATS OF POMPEII” SABATO 25 LUGLIO  VILLA ERBA, CERNOBBIO (COMO) “LAKE SOUND PARK”   Charlie Puth  arriva in Italia con due tappe del suo  WHATEVER’S CLEVER! WORLD TOUR:  venerdì 24 luglio  all’ Anfiteatro di Pompei – Beats of Pompeii  e  sabato 25 luglio  a  Villa Erba – Lake Sound Park  di  Cernobbio (Como). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

