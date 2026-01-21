Charlie Puth in Italia a luglio con due date del suo World Tour
L’artista statunitense multi-platino nominato ai Grammy con oltre 35 miliardi di stream CHARLIE PUTH SARÀ LA VOCE DELL’INNO NAZIONALE AMERICANO L’8 FEBBRAIO AL SUPER BOWL LX A SAN FRANCISCO IL 6 MARZO USCIRÀ IL SUO NUOVO DISCO “WHATEVER’S CLEVER!” A LUGLIO ARRIVA IN ITALIA CON DUE TAPPE DEL SUO WHATEVER’S CLEVER! WORLD TOUR VENERDÌ 24 LUGLIO ANFITEATRO DI POMPEI (NAPOLI) “BEATS OF POMPEII” SABATO 25 LUGLIO VILLA ERBA, CERNOBBIO (COMO) “LAKE SOUND PARK” Charlie Puth arriva in Italia con due tappe del suo WHATEVER’S CLEVER! WORLD TOUR: venerdì 24 luglio all’ Anfiteatro di Pompei – Beats of Pompeii e sabato 25 luglio a Villa Erba – Lake Sound Park di Cernobbio (Como). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
