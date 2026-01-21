Champions | Trento stecca contro Ankara Perugia domina Berlino Impresa Lube a Varsavia

Nel nostro aggiornamento sportivo, analizziamo le ultime sfide di Champions League di pallavolo. Trento subisce una battuta d’arresto contro Ankara, mentre Perugia si impone con autorità su Berlino grazie a un’ottima performance di Ben Tara. La Lube conquista una vittoria importante a Varsavia, guidata da Nikolov e Bottolo. Un quadro dettagliato delle partite e dei protagonisti di questa settimana nel massimo torneo continentale.

Due vittorie ed una sconfitta sono il bottino delle italiane nel turno di Champions League. Trento perde in Turchia lo scontro al vertice contro Ankara e scivola al secondo posto: dolomitici che hanno sofferto la fisicità in battuta ed attacco dei padroni di casa con l’ex Abdel-Aziz (mvp e top scorer con 21 punti) e Fornal a fare la voce grossa. Non è bastato a Trento il solito Michieletto per restare a galla. Al contrario Perugia, trascinata da un Ben Tara in serata di grazia (mvp, 18 punti con 3 ace e 1 muro), fa suo lo scontro diretto contro i tedeschi del Berlino. Solo il secondo set è combattuto, con gli umbri che la spuntano in volata grazie ad un tocco di seconda del capitano Giannelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Nikolov e Bottolo portano la vittoria alla Lube! Ottima prova contro la squadra polacca

Volley, Trento campione d'inverno! Verona perde, Perugia scavalcata per quoziente set. Ruggito Lube

