Champions oggi Juve-Benfica | orario probabili formazioni e dove vederla

La Juventus affronta il Benfica questa sera allo Stadium, nella settima giornata della fase a gironi della Champions League. L’incontro si svolge mercoledì 21 gennaio e rappresenta un momento importante per la squadra di Torino. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell’incontro.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Juve-Benfica, in campo alle 21: Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Champions League, oggi Benfica-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli torna in campo in Champions League mercoledì 10 dicembre, affrontando il Benfica all’Estádio da Luz.

Benfica-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi, 10 dicembre, il Napoli di Antonio Conte affronta il Benfica in Champions League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

HIGHLIGHTS UWCL | Juventus Women 2-1 Benfica | Salvai Brace Seals Dream European Debut

Argomenti discussi: Juventus vs Benfica; Juve-Benfica, oggi Champions League. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Il calendario e gli orari di Champions League; Juventus-Benfica quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili.

Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniJuventus – Benfica è la partita della settima giornata di Champions League che mette in palio punti pesanti per la qualificazione. A Torino torna un vecchio nemico, Josè Mourinho, che farà capolino ... fanpage.it

Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canaliJuventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao sono le partite di Champions che le italiane giocano oggi alle 21. Bianconeri in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video, bergamaschi su Sky e NOW. fanpage.it

Le squadre allenate da Antonio Conte in Champions League Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e oggi il Napoli facebook

Le squadre allenate da Antonio Conte in Champions League Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e oggi il Napoli x.com