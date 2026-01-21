Champions League non basta Sucic | l' Arsenal vince 3-1 con l' Inter
Nell'incontro di Champions League, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Inter, nonostante il gol di Sucic al 18' del primo tempo. Le reti di Gabriel Jesus nel primo tempo e Gyökeres nella ripresa hanno consolidato il risultato. La partita si è svolta nel rispetto delle norme, evidenziando le differenze tattiche tra le due squadre.
Inter-Arsenal 1-3 RETI: 10' e 31' pt Gabriel Jesus, 18' pt Sucic, 39' st Gyökeres. INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Akanji 5.5, Acerbi 5, Bastoni 6; Luis Henrique 5 (37' st Diouf sv), Barella 5.5 (18' st Frattesi 5.5), Zielinski 6 (37' st Bonny sv), Sucic 7, Dimarco 6.5; Lautaro 6 (18' st Esposito 6.5), Thuram 5.5. In panchina: Martinez, Calligaris, de Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Cocchi. Allenatore: Chivu 6. ARSENAL (4-3-3): Raya 6.5; Timber 6.5 (18' st White 6), Saliba 6.5, Mosquera 5.5 (29' st Gabriel 6), Lewis-Skelly 6.5; Eze 6 (18' st Rice 6), Zubimendi 7, Merino 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
LIVE Inter-Arsenal 1-1, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: a Jesus risponde Sucic! Gran gol del bosniaco!Segui in tempo reale la sfida tra Inter e Arsenal valida per la Champions League 2026.
LIVE Inter-Arsenal 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte con il 1° tempo!Segui in tempo reale la partita Inter-Arsenal valida per la Champions League 2026.
Argomenti discussi: Champions League, Copenaghen-Napoli 1-1: a Conte non basta il solito McTominay, con i danesi in 10; Mbappé show, il Real Madrid ne fa 6 al Monaco. Kvaratskhelia non basta al Psg, crolla il City; Copenhagen-Napoli 1-1: McTominay non basta, pareggio beffa in 11 contro 10 per un'ora; Sucic non basta all'Inter: 1-3 per l'Arsenal nel segno di Gabriel Jesus e Gyokeres.
Le pagelle di Copenhagen-Napoli 1-1: McTominay non basta, Buongiorno ingenuo, Lucca spreconeCHAMPIONS LEAGUE - l'ex granata, autore del fallo da rigore da cui nasce il pari di Larsson. Bene Lobotka, Elmas poco concreto, McTominay non tradisce mai. Ne ... eurosport.it
