Champions League non basta Sucic | l' Arsenal vince 3-1 con l' Inter

Nell'incontro di Champions League, l'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Inter, nonostante il gol di Sucic al 18' del primo tempo. Le reti di Gabriel Jesus nel primo tempo e Gyökeres nella ripresa hanno consolidato il risultato. La partita si è svolta nel rispetto delle norme, evidenziando le differenze tattiche tra le due squadre.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.