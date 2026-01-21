Champions League Luis Enrique esplode dopo la sconfitta con lo Sporting Lisbona | Il calcio è una me**a

Dopo la sconfitta contro lo Sporting Lisbona, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha espresso grande insoddisfazione, definendo il calcio con parole dirette. La partita ha visto i parigini dominare dal punto di vista tattico e territoriale, ma senza riuscire a ottenere il risultato desiderato. Questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione per il team, in una fase cruciale della Champions League.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique vive una notte da incubo a Lisbona, uscendo sconfitto dal confronto con lo Sporting Clube de Portugal nonostante una prestazione di assoluto dominio tecnico e territoriale. Il risultato finale di 2-1 a favore dei padroni di casa non riflette minimamente quanto visto sul rettangolo verde del José Alvalade, dove i parigini hanno letteralmente assediato l’area avversaria per gran parte dei novanta minuti. La settima giornata della fase a campionato della Champions League 2025-2026 si trasforma così in un paradosso sportivo per i campioni d’Europa in carica, che si ritrovano a commentare un KO del tutto inaspettato alla luce della mole di gioco prodotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

