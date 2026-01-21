Champions League Inter-Arsenal 1-3 | i nerazzurri restano a 12 punti

L’Inter è uscita sconfitta per 1-3 contro l’Arsenal nella settima giornata di Champions League, rimanendo a quota 12 punti nel girone. La partita si è svolta a San Siro, confermando le difficoltà dei nerazzurri in questa fase della competizione. Il risultato influisce sulla posizione in classifica e sulla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale.

Ancora un ko per l'Inter in Champions League. La formazione di Chivu viene sconfitta dall'Arsenal a San Siro nell'incontro valido per la settima giornata della fase campionato. I londinesi sbloccano il risultato dopo dieci minuti con Gabriel Jesus. Sucic trova il pareggio al 18?, ma ancora Gabriel Jesus riporta i Gunners avanti al 31?. Nella ripresa, Gyokeres cala il tris (84?). I nerazzurri, al terzo stop di fila, restano a 12 punti. L'Arsenal resta al comando, a punteggio pieno, salendo a 21.

Inter-Arsenal (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Gunners sfidano i nerazzurri a San SiroMartedì sera al San Siro, Inter e Arsenal si affrontano nella settima giornata di Champions League.

Inter-Arsenal (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners sfidano i nerazzurri a San SiroMartedì 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa Inter-Arsenal, partita valida per la settima giornata di Champions League.

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League.

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: incubo Bastoni (5), Lautaro non incide (5,5). Sucic (6,5) e Pio Esposito (6,5) il nuovo che avanzaL'Inter di Cristian Chivu perde per la terza volta di fila in Champions League, arrendendosi, dopo Atletico e Liverpool, anche al cospetto dell'Arsenal capolista e complicando i piani

