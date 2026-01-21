Champions League doppia disfatta per le italiane | Inter crolla a San Siro contro l’Arsenal Napoli frena a Copenaghen

Nella seconda giornata di Champions League, le squadre italiane hanno affrontato risultati deludenti. L'Inter è stata sconfitta 3-1 in casa dall'Arsenal, mentre il Napoli ha pareggiato 1-1 a Copenaghen, nonostante l'opposizione di un avversario in inferiorità numerica. Questi risultati evidenziano le difficoltà delle italiane nel torneo, sottolineando la necessità di migliorare le prestazioni per competere ai massimi livelli europei.

Inter gelata a San Siro per 3-1 contro l'Arsenal di Arteta. Il Napoli si ferma 1-1 contro un Copenaghen in dieci uomini, Conte: "Non siamo da Champions" Serata da incubo per le italiane in Champions League: Inter gelata 3-1 a San Siro dall'Arsenal e Napoli fermato 1-1 a Copenaghen. Doppia delusione per l'Italia nella competizione più importante d'Europa. I nerazzurri escono dalle prime 8, mentre i partenopei arrancano al 23esimo posto. "Loro sono migliori, in Italia non si giocano partite così", senza mezzi termini le parole di Chivu nel post partita di Inter-Arsenal. Il tecnico nerazzurro non prende scuse in merito alla scottante sconfitta incassata in casa dai suoi. Al termine della gara di Champions League tra Napoli e Copenaghen, conclusasi sull'1-1, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Un pareggio che lascia rammarico, soprattutto per l'andam

