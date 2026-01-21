Champions la Juve batte il Benfica di Mou 2-0 e sogna la Top Eight Tracollo dell' Atalanta 2-3 col Bilbao

La Juventus supera il Benfica 2-0 con gol di Thuram e McKennie, avvicinandosi alla qualificazione alla top eight di Champions. Nell'altra partita, l'Atalanta perde 2-3 contro il Bilbao. La competizione continua a offrire risultati importanti per le squadre italiane impegnate nella fase a gironi.

JUVENTUS-BENFICA 2-0 MARCATORI: 10' st Thuram, 19' st McKennie. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Bremer 6, Kelly 6.5, Cambiaso 6 (25' st Cabal sv) Locatelli 6.5 (42' st Koopmeiners sv), Thuram 7; McKennie 7, Miretti 6 (1' st Conceicao 6.5), Yildiz 6.5 (37' st Kostic); David 6.5 (25' st Openda 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti 7. BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 5.5, Tomas Araujo 5.5, Otamendi 6, Dahl 5; Barreiro 6, Aursnes 5.5; Prestianni 6 (32' st Joao Rego sv), Sudakov 5.5 (24' st Barrenechea sv), Schjelderup 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Argomenti discussi: Champions: la Juve batte Mou e si prende i play-off. Tonfo dell'Atalanta; Juventus-Benfica di Champions League, il risultato 2-0: gol di Thuram, raddoppio di McKennie. Pavlidis sbaglia un rigore; Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Cosa serve alla Juventus per andare direttamente agli ottavi dopo essersi qualificata almeno per i playoff.

Champions: la Juve batte Mou e si prende i play-off. Tonfo dell'AtalantaSpalletti batte lo Special One. Entrare tra le prime 8 non è impossibile. Si complica invece la corsa della Dea (ANSA) ... ansa.it

La Juve batte il Benfica e si assicura i play-offI bianconeri non falliscono l'obiettivo, salgono a dodici punti in classifica e passano alla fase successiva. Contro la squadra di Mourinho vanno in rete Thuram e McKennie. Venerdì 30 gennaio, il sort ... rainews.it

Champions: Atalanta parte alla grande contro l'Athletic Bilbao, ma poi perde 2-3, la Juve batte il Benfica 2-0. La Juve stende il Benfica dell'arcinemico Mourinho in Champions. Due a zero per i bianconeri allo Stadium con le reti di Thuram e McKennie. #RTL - facebook.com facebook

#Thuram, l'uomo Champions: "La #Juve sa soffrire, vogliamo andare lontano" x.com