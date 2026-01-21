Champions Juventus – Benfica in diretta streaming Prime Video tra campo e dati live

La UEFA Champions League 2026 prende il via su Prime Video con la sfida tra Juventus e Benfica. In questa occasione, sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming, accompagnato da aggiornamenti live e dati in tempo reale. Un evento che unisce passione e tecnologia, offrendo agli appassionati un modo semplice e affidabile per seguire il calcio europeo.

La UEFA Champions League inaugura il 2026 su Prime Video con una notte di grande calcio europeo: Juventus e Benfica. Una sfida cruciale per entrambe le squadre. Da un lato i bianconeri che hanno bisogno di consolidare il piazzamento nelle ultime giornate, dall'altro i portoghesi pronti a giocarsi punti fondamentali per restare agganciati al gruppo delle squadre qualificate. La sfida, valida per la settima giornata di UEFA Champions League, è in programma mercoledì 21 gennaio, in diretta esclusiva su Prime Video dalle 19.30, calcio d'inizio alle 21.00. In diretta dallo Juventus Stadium di Torino ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Julio Cesar, Fernando Llorente e Cristiana Girelli.

