Champions Juve contro il tabù Benfica Spalletti per disinnescare la furbata Mourinho

La Juventus affronta il Benfica in una sfida valida per la Champions, con l’obiettivo di superare un tabù storico. Nei confronti precedenti, i bianconeri hanno vinto una sola volta. Spalletti ha il compito di neutralizzare le strategie di Mourinho, con due filosofie diverse: i bianconeri puntano al controllo del gioco, mentre i portoghesi si affidano alla pazienza e all’attesa. Un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica.

Quando di mezzo c'è il Benfica, l'Europa della Juventus si sgonfia: nella coppa più luccicante va così dal maggio del '68, semifinale di andata, sigillo di Eusebio sul 2-0 portoghese. Ed è andata così altre quattro volte su quattro, ultimo rovescio un anno fa di questi tempi con la panchina di Thiago Motta che comincia a ballare per il rovinoso ko allo Stadium. Coppa Campioni o Champions cambia il nome, non la sostanza: in cinque uscite i bianconeri non hanno mai raccolto se non cadute e critiche. Ci risiamo e, stavolta, toccherà a Luciano Spalletti e ai suoi ragazzi smarcarsi dalla tradizione negativa e da quella che l'ex ct azzurro ha presentato come "la furbata Mourinho.

