Champions Inter fuori dalla top 8 | Napoli scivola al 23° posto

La classifica della Champions League ha subito variazioni significative: l’Inter si colloca ora al di fuori della top 8, mentre il Napoli, dopo il pareggio con il Copenhagen, si trova al 23° posto. Questi cambiamenti riflettono l’andamento delle squadre e indicano la necessità di ulteriori miglioramenti nella fase a gironi. La situazione attuale evidenzia l’equilibrio e le sfide della competizione continentale.

La graduatoria della Champions League si muove e cambia volto. Inter scivola fuori dalla top 8, mentre la situazione del Napoli si complica ulteriormente: il pareggio contro il Copenhagen fa scendere gli azzurri al 23° posto, a ridosso della zona eliminazione. Il quadro è ancora fluido. Nelle prossime ore scenderanno in campo altre squadre coinvolte nella parte bassa della classifica e la graduatoria potrebbe subire nuovi ribaltoni. Ogni punto pesa. In alto, invece, non c’è storia: l’ Arsenal continua la sua corsa perfetta. Settima vittoria consecutiva e qualificazione già certa tra le prime sedici: al momento, nessuno fa meglio dei Gunners. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

