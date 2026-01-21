La classifica della Champions League ha subito variazioni significative: l’Inter si colloca ora al di fuori della top 8, mentre il Napoli, dopo il pareggio con il Copenhagen, si trova al 23° posto. Questi cambiamenti riflettono l’andamento delle squadre e indicano la necessità di ulteriori miglioramenti nella fase a gironi. La situazione attuale evidenzia l’equilibrio e le sfide della competizione continentale.

La graduatoria della Champions League si muove e cambia volto. Inter scivola fuori dalla top 8, mentre la situazione del Napoli si complica ulteriormente: il pareggio contro il Copenhagen fa scendere gli azzurri al 23° posto, a ridosso della zona eliminazione. Il quadro è ancora fluido. Nelle prossime ore scenderanno in campo altre squadre coinvolte nella parte bassa della classifica e la graduatoria potrebbe subire nuovi ribaltoni. Ogni punto pesa. In alto, invece, non c’è storia: l’ Arsenal continua la sua corsa perfetta. Settima vittoria consecutiva e qualificazione già certa tra le prime sedici: al momento, nessuno fa meglio dei Gunners. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Champions, Inter fuori dalla top 8: Napoli scivola al 23° posto

Champions: notte amara per le italiane, l'Inter cade contro l'Arsenal, per il Napoli un puntoLa Champions League è tornata con un martedì sera in cui è andato in scena la prima parte della settima giornata di League Phase. Notte amara per le italiane: il ... firenzeviola.it

Napoli e Inter qualificate in Champions se: tutte le combinazioni possibiliLa squadra di Conte pareggia a Copenaghen: ora il destino non è più nelle mani degli azzurri. La sconfitta contro l'Arsenal complica le cose per Chivu ... corrieredellosport.it

CHAMPIONS, INTER-ARSENAL 1-3 L'Inter gioca una buona partita ma cade contro la squadra più forte d'Europa. Arsenal devastante in ogni azione offensiva, con qualità straripante in alcuni elementi. Ma l'Inter ci mette del suo commettendo errori gravi sui go - facebook.com facebook

L'Inter cade ancora in questo girone unico di Champions League #ChampionsLeague #Inter x.com